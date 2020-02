Cruzeiro tem quatro propostas de grupos que ajudariam em recuperação financeira

​O ​Cruzeiro está em busca de recuperação. Vivendo a maior crise institucional e administrativa da sua história, tem dívidas que batem na casa dos R$ 800 milhões. Diante deste cenário, o atual conselho gestor, que é transitório, estuda alternativas para tornar o clube viável financeiramente. E, diante deste cenário, uma possibilidade que surge é ter o auxílio de grupos que seriam financiadores.

vai faltar crise no Cruzeiro para abafar o atropelo que o Alt-mg sofreu contra o Unión Santa fé. #98Esportes — CAFE 11 (@MauricioTetra) February 7, 2020

Em contato com o ​Globoesporte.com, o presidente interino da Raposa, José Dalai Rocha, disse que já chegaram quatro propostas de financiamento (todas por meio de conselheiros), sendo uma delas de um xeque árabe. “O Cruzeiro é um potencial. Apesar dessa posição momentaneamente baixa, é uma mercadoria de altíssimo valor. Todas as propostas serão analisadas com a meticulosidade que elas merecem”, destacou.

Hoje a ~imprensa~ esportiva mineira falará sobre: – estádio do alt

– crise no Cruzeiro

– contratações imaginárias rosa

– história de alguém que vai construir o estádio

– mais crise no Cruzeiro — Jota Jota (@joareiz) February 7, 2020

Segundo Rocha, as ofertas não envolvem compra. “A ideia é financiar, fazer uma revisão tributária, uma valorização dos recebíveis em troca de financiamento. São propostas variadas, complexas. Não é em cinco minutos que você explica. O importante é elas existirem. Não se compra cachorro morto”, acrescentou. Nesta sexta-feira, o dirigente teria uma reunião em Brasília com um grupo financiador, mas a mesma acabou adiada.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.