Cruzeiro tenta contratar defensor do Corinthians; jogador é um pedido de Adilson Batista

​Mesmo com dificuldade financeira, o Cruzeiro não fecha os olhos para o mercado visando reforçar o elenco para atual temporada. O objetivo da diretoria é conseguir ter um grupo qualificado e, assim, conseguir ir bem no Campeonato Mineiro e principalmente na Série B do Brasileirão. Internamente, o treinador cruzeirense, Adilson Batista, segue ajudando o clube em algumas negociações.

O jornalista ​Jorge Nicola informou nesta quarta-feira (26), que a Raposa abriu negociação para contratar o zagueiro Marllon, do Corinthians. De acordo com a reportagem, o defensor foi um pedido do comandante celeste. O jogador está fora dos planos de Tiago Nunes e o negócio tem grandes chances de acontecer. A princípio, os dirigentes do clube mineiro tentam um empréstimo.

O presidente do Alvinegro, Andrés Sanchez, analisa a saída do atleta e deve responder se aceita a proposta do Cruzeiro nos próximos dias. O zagueiro vê com bons olhos uma ida para a ​Raposa, já que tem a expectativa de ser bem mais aproveitado nesta temporada. Os representantes do jogador aguardam uma sinalização do clube paulista para avançar em busca de um acordo com o time de Belo Horizonte.

Além de um defensor, a cúpula cruzeirense também deseja trazer um meia-atacante e, se possível, um volante. Nomes estão sendo analisados nos bastidores, mas não há nenhuma negociação avançada. A ideia do Cruzeiro é ter um elenco fechado antes do início do Campeonato Brasileiro. Adilson deseja ter um time titular entrosado, para conseguir bons resultados já no início do torneio.