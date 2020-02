Cruzeiro x América-MG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Domingo de clássico em Belo Horizonte! Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, ​Cruzeiro e América se enfrentam no Mineirão. Enquanto a Raposa, com 100% de aproveitamento até aqui (três vitórias), chegou ao final de semana na liderança da competição mesmo tendo disputado um jogo a menos, o Coelho, também com defasagem na tabela e com duas vitórias e um empate, tem campanha idêntica ao Atlético-MG, ficando na terceira posição somente pelos critérios de desempate.

Ficha técnica​ Cruzeiro x América-MG​ Data​ 09/02/2020​ ​Hora 16h (horário de Brasília)​ ​Local ​Mineirão, em Belo Horizonte ​Árbitro ​Wanderson Alves de Souza ​Onde assistir ​TV Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro​ Fábio; Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Adriano, Jadsom, Éverton Felipe e Maurício; Jhonata Robert (Alexandre Jesus) e Roberson (Judivan).​ ​América-MG ​Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Matheusinho (Ademir); Felipe Augusto e Rodolfo.

Pela primeira vez no ano, a equipe do Cruzeiro é um mistério. Isso por conta da possibilidade de o técnico Adilson Batista voltar a utilizar os reforços que estrearam (e bem) contra o Tupynambás. Éverton Felipe tende a permanecer no meio-campo, enquanto Jhonata Rober e Roberson são opções para o ataque. Já João Lucas deve seguir na lateral esquerda, embora a disputa por posição com Rafael Santos. Entre os volantes, Adriano fica novamente à disposição após ser ausência no último final de semana.

No América, que tem Lisca como treinador, a missão é quebrar um tabu: voltar a vencer o rival no Mineirão depois de 18 anos. Classificado à segunda fase da Copa do Brasil depois de empatar por 1 a 1 com o Santos-AP, fica a expectativa pelo retorno do meia Matheusinho, que torceu o tornozelo esquerdo e sequer foi a campo no meio da semana.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

CRUZEIRO​ AMÉRICA-MG​ ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12/2019)* ​América 1 x 2 São Bento (30/11/2019)** ​Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras (08/12/2019)* ​América 2 x 2 Caldense (22/01) ​Cruzeiro 2 x 0 Boa (22/01) ​Tupynambás 0 x 1 América (29/01) ​Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova (28/01) ​América 3 x 0 Uberlândia (01/02) ​Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro (02/02) ​Santos-AP 1 x 1 América (05/02)***