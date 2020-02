Cruzeiro x Uberlândia | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​É verdade que a diferença para o líder é pequena (antes do início da rodada, apenas três pontos). Mas também é verdade que, após os seis primeiros jogos do Campeonato Mineiro, o ​Cruzeiro, que não venceu seus últimos quatro compromissos (incluindo aí a Copa do Brasil), se encontra fora da zona de classificação para a fase semifinal. Por isso, o confronto deste domingo, diante do Uberlândia, é tão importante. Uma vitória em casa pode recolocar a Raposa, atualmente na quinta posição, na parte de cima da tabela.

​Ficha técnica Cruzeiro x Uberlândia​ ​Data ​01/03/2020 ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Mineirão, em Belo Horizonte ​Árbitro ​Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira ​Onde assistir ​TV Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Cruzeiro Fábio, Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Pedro Bicalho, Jadsom e Maurício; Everton Felipe e Marcelo Moreno.​ ​Uberlândia ​Rafael, Joazi, Plínio, Rogério e Fábio Alves; Leandro Salino, Jô e Clebinho; Dija Baiano, Luizinho e Jhulliam.

Principal reforço do Cruzeiro para 2020, Marcelo Moreno fará a sua estreia na partida deste final de semana. Assim, boa parte dos olhares estará voltada para o centroavante, que é ídolo da torcida celeste. O lateral Edílson, suspenso pelo terceiro amarelo, é ausência certa, e Valdir entra no seu lugar. No Uberlândia, que vem em recuperação após duas vitórias seguidas, o zagueiro Rogério deve ser a novidade, ele que cumpriu suspensão na última rodada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

CRUZEIRO​ UBERLÂNDIA​ ​Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro (02/02) ​Caldense 2 x 0 Uberlândia (25/01) ​Cruzeiro 1 x 1 América-MG (09/02) ​Uberlândia 0 x 0 Patrocinense (29/01) ​São Raimundo 2 x 2 Cruzeiro (13/02)* ​América-MG 3 x 0 Uberlândia (01/02) ​Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro (16/02) ​Uberlândia 1 x 0 Coimbra (09/02) ​Tombense 2 x 0 Cruzeiro (20/02) ​Tupynambás 1 x 3 Uberlândia (15/02)

O técnico Adilson Batista ainda aguarda por reforços na Raposa. O que se fala é que o zagueiro Marllon, atualmente encostado no Corinthians, pode pintar em Belo Horizonte nos próximos dias.

*Copa do Brasil