Neste domingo, após derrota na Copa do Nordeste para o Botafogo da Paraíba, o presidente do CSA deu declarações fortes sobre jogadores e também sobre a diretoria do clube:

“Temos que mudar. A equipe não tá bem, eliminada da Copa do Brasil e do Nordeste, já substituímos o treinador e, agora, nós precisamos mudar. Mudaremos o departamento de futebol começando pelo Fabiano Melo, que está afastado a partir de agora. Nós vamos também afastar alguns jogadores para começarmos um novo ciclo para o campeonato estadual e para Série B, logo em seguida”, revelou o mandatário azulino.

Em nota nesta segunda-feira, o CSA tratou de explicar que essa foram declarações pessoais do torcedor Rafael Tenório, e não representa totalmente o clube alagoano. Confira a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL

O Centro Sportivo Alagoano – CSA, diante dos acontecimentos ocorridos na tarde/noite de ontem, vem a público esclarecer que o Presidente Rafael Tenorio externou sua posição pessoal de torcedor, gerando um clima que não condiz com a realidade do Clube, que apesar de alguns insucessos na Copa do Brasil e do Nordeste, segue confiante no Campeonato Alagoano, sabendo que seu objetivo principal é a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, quando buscaremos o retorno à Série A. Reafirmamos a posição do Superintendente de Futebol, diretor eleito, Fabiano Melo, a quem agradecemos por todo trabalho e dedicação durante todo período que esteve no comando do futebol. O CSA está em busca de um novo nome para assumir o cargo de Executivo do Futebol, sem desprezar as funções institucionais de todos os dirigentes eleitos, mas seguindo firme na profissionalização de suas estruturas. À Comissão Técnica e aos atletas nossa confiança e a certeza de que juntos alcançaremos novas conquistas, pela grandeza da nossa instituição.