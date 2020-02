Cueva vai à Fifa, mas Santos pode “revidar” e tem condição para liberar peruano

​Os problemas do ​Santos com Christian Cueva na acabaram. Pelo contrário, só aumentam. Após sumir dos treinos durante a pré-temporada, atualmente ele está no México e acertado verbalmente com o Pachuca. E, para poder se liberar e defender a equipe, acionou o Peixe na Fifa alegando atraso salarial.

Cueva, contratado por empréstimo com obrigação de compra, com início do pagamento previsto para 2021 (pós gestão Peres), está no México e pediu rescisão de contrato com o Santos. Essa dívida fica com o Santos? Esse negócio tá ficando pior que o do Damilhão. — Marcio Ishii (@marcio_ishii) February 3, 2020

Como destaca o ​Uol Esporte, o Santos realmente deve dinheiro ao peruano, mas relativo a direitos de imagem, o que não configuraria, a princípio, um motivo real para rescisão de contrato. Além disso, em contrapartida, a direção pode também fazer uma reclamatória contra o jogador alegando abandono de trabalho.

A crítica nem é sobre o Jesualdo, que caiu ali do nada e tem pouco tempo de trabalho. O problema maior é da gestão do Santos e do Peres. – Atraso salarial.

– Deve valores ao Sanchez da CONTRATAÇÃO.

– Não resolve a situação do Bryan Ruiz e Cueva. (+)… — Matheus Bismarque (@m_bismarque) February 3, 2020

Oficialmente, o Peixe diz que o caso está entregue ao departamento jurídico, mas se sabe que, como ainda não pagou os US$ 7 milhões ao Krasnodar, da Rússia, pelos direitos econômicos do meia-atacante, quer repassar essa dívida a uma outra equipe em troca da liberação. A primeira parcela, de US$ 2,3 milhões, vence no mês de março, e a ideia é pagá-la normalmente, deixando que os US$ 4,7 milhões restantes fiquem sob responsabilidade de quem comprar o atleta. Recentemente, o Santos rejeitou uma proposta do San Lorenzo, da Argentina, que ofereceu US$ 4 milhões pelo gringo. Os dirigentes, no entanto, preferem empurrar a dívida ao invés de receber a grana por conta da chamada bitributração que o obrigaria a completa o dinheiro perdido nos impostos para repassar aos russos.

