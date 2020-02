Cúpula do Galo destoa sobre novo diretor de futebol; ex-Fluminense em pauta

​Após oficializar uma ​’barca’ de grandes proporções no meio de semana, o Atlético-MG dá os primeiros passos para a reconstrução de seu departamento de futebol. Enquanto a busca por um treinador segue silenciosa e sem grandes favoritos de momento, o debate em torno do novo diretor de futebol alvinegro mobiliza os bastidores do clube.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, não há um consenso entre dirigentes atleticanos sobre qual será o novo responsável pela pasta: há entusiastas de Diego Cerri, do Bahia, mas sua contratação é considerada improvável, já que o profissional recusou oferta do Palmeiras ao final de 2019 para permanecer em Salvador; outros são partidários do experiente Alexandre Mattos, mas seu projeto de deixar o Brasil rumo à Inglaterra dificulta as tratativas.

Alexandre Mattos??? Alguém aceita??? — Super Galo🏁 (@Doidao_Galo) February 27, 2020

Uma opção realista trazida por investidores e representantes do BMG (patrocinador alvinegro) é Felipe Ximenes. O profissional está livre no mercado desde 2017, data de seu último trabalho, à frente do Goiás. Felipe ainda soma passagens recentes por Fluminense, Flamengo e Coritiba, sempre atuando como gestor de futebol.

Crédito da foto: Hedeson Alves/Arquivo