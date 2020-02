Curso Gramática para concursos; conheça o curso gratuito

O Pensar Cursos disponibiliza um curso gratuito de gramática para concurso que abrange 99% dos concursos no Brasil. MATRICULE-SE

O curso tem em seu conteúdo programático; uso dos acentos, compostos, Novo emprego do hífen e muito mais!

Sobre o curso de Gramática do Pensar Cursos

O Curso Online de Gramática para estudar do Pensar Cursos conta com o seguinte conteúdo programático:

° Uso dos acentos;

° Compostos;

° Novo emprego do hífen;

° Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa;

° Mudanças no alfabeto;

° O uso do trema;

° Consoantes Mudas;

° Acento Diferencial;

° Dupla Grafia e encontros Vocálicos.

Certificado é válido em todo o Brasil

O Certificado de Conclusão do Curso é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades:

– Extensão universitária (horas extracurriculares);

– Enriquecer o seu currículo;

– Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;

– Avaliações para promoções internas nas empresas;

– Gratificações adicionais conforme plano de carreira;

– Concursos públicos (mediante verificação do edital);

– Provas de títulos (mediante verificação do edital);

– Seleções de mestrado e doutorado; e

– diversas outras necessidades.

Inscrição no Curso

Os interessados devem acessar o site Pensar Cursos, e matricular-se grátis. Não há pré-requisitos para a inscrição. Ao finalizar o curso, o aluno pode escolher por obter um certificado, que custa a partir de R$ 19,90.