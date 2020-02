Dá liga? Bom rendimento de Nenê e Ganso juntos reacende debate no Fluminense

​Na última quarta-feira (26), o ​Fluminense passou susto e aperto, mas saiu do Maranhão com a classificação à segunda rodada da Copa do Brasil. Após testemunhar o Moto Club abrir 2 a 0 com menos de 15 minutos de partida, a equipe carioca reagiu e venceu por 4 a 2, virada conduzida por grande atuação de Nenê. A grande surpresa ficou a cargo da alteração de Odair ainda na primeira etapa, sacando o volante Yuri e promovendo Paulo Henrique Ganso.

Como destaca o UOL Esportes, a partir da entrada de Ganso, o Tricolor teve mais volume e passou a dominar mais as ações da partida. Os 60 minutos dos dois meias atuando juntos foram bem satisfatórios, suficiente para reacender um debate que há nas Laranjeiras desde 2019: é possível jogar e ser competitivo com Nenê e Ganso em campo ao mesmo tempo?

Apesar de Odair não parecer ser grande fã deste desenho tático e flertar com sua utilização somente sob determinadas circunstâncias, os bons números de P.H Ganso no fundamento ‘desarmes’ chamam atenção e fortalecem a ala de torcedores favorável à utilização do armador como segundo volante. Guardadas as devidas proporções, o camisa 10, por seus passes precisos capazes de quebrar linhas e visão de jogo diferenciada, funcionaria como Pirlo em seu período na Juventus. O grande desafio para a viabilidade desta formação mora na lentidão do grupo de zagueiros e volantes tricolores: sem volantes e zagueiros móveis e colaboração de atacantes na recomposição, é difícil imaginar um Flu competitivo com Nenê e Ganso.