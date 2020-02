Dalai Rocha atualiza busca por reforços após Moreno; atacante é oferecido ao Cruzeiro

​O mais novo contratado do ​Cruzeiro chegou a Belo Horizonte ontem (18). O atacante Marcelo Moreno, que abriu mão de um contrato milionário no futebol chinês para ajudar na reconstrução do clube, foi recebido por uma multidão na sede administrativa do clube. O boliviano se tornou o sexto reforço do Cabuloso para a temporada de 2020, mas não deverá ser o último a desembarcar na Toca da Raposa.

De olho na disputa, principalmente, do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro mapeia o mercado em busca de novas contratações. “Seu eu falar alguma coisa, o Carlos Rocha, que é nosso responsável pelo futebol, me puxa a orelha. Você não vai querer que isso aconteça, não é? (Risos). Mas o Carlos Rocha está atento e de olho. Acredito que não encerrou a fase de contratação”, afirmou José Dalai Rocha, presidente interino do clube, ​em entrevista ao Superesportes.

Integrante do Conselho Gestor, Carlos Ferreira Rocha tem sido o responsável por tratar do futebol do Cruzeiro e realizar as contratações. Antes de Marcelo Moreno, outros cinco nomes já haviam sido confirmados, o lateral João Lucas, o volante Filipe Machado, o meia Éverton Felipe e os atacantes Jhonata Robert e Roberson. De acordo com o site mineiro, a diretoria quer mais quatro reforços, que devem chegar somente para a Série B.

Diretoria do cruzeiro quet contratar 4 reforços: lateral direito e esquerdo, um volante e um meia. Apenas um lateral direito é necessário! Temos elenco para subir para a série A, mas o time precisa se organizar em campo. — Gigante Azul (@GiganteAzul3) 17 de fevereiro de 2020

O Superesportes ainda revelou que um velho conhecido da torcida foi avaliado pelo clube nas últimas semanas. Entre os nomes que vêm sendo oferecidos para a diretoria esteve o do atacante Guilherme. No entanto, o jogador não deverá retornar ao Cruzeiro por não ser visto como uma solução técnica para o momento. A alta cúpula está de olho em nomes de destaque nos estaduais pelo Brasil, focando suas atenções no Campeonato Paulista, considerado o mais forte do país.

Foto do corpo do texto: Vinnicius Silva/Cruzeiro/Divulgação