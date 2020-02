Danton Mello participará de “Um Lugar ao Sol”, a próxima novela das nove – Bastidores

Depois de um tempo o ator, volta a atuar em um produção para a faixa das 21h.

Afastado da telinha desde “Órfãos da Terra”, Danton Mello voltará à novela em “Um Lugar ao Sol”, a primeira a ser escrita por Lícia Manzo na faixa das 21h. O folhetim tem estreia prevista para maio.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Dalton viverá um namorado de infância de Lara (Andréia Horta), com quem ela se casará depois de acreditar que Christian, um dos gêmeos vividos por Cauã Reymond, morreu.

No elenco também estarão: Alinne Moraes, Mariana Lima, Marco Ricca, Maria Flor, Gabriel Leone, entre outros.