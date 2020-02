De beijo a discussão: saiba o que rolou na festa do líder do BBB20 | BBB

Guilheme e Gabi se beijaram na madrugada desta quinta-feira, 6; (Foto: Reprodução/BBB)





A festa do líder na madrugada desta quinta-feira, 6, trouxe novidades para os brothers e sisters do BBB20. De beijo a intrigas, a festa marcou a comemoração do último dia de Guilherme como líder. Ele, inclusive, terá poder de veto para quatro participantes na prova que acontece nesta quinta-feira.

O clima permaneceu calmo no início da festa; os participantes dançavam bastante juntos, com exceção de Lucas, Felipe e Hadson, que não gostaram da recepção afastada. Eles estão mais distantes nos últimos dias devido ao vazamento sobre o plano de atrair uma das sisters comprometidas na casa.

O afastamento gerou confusão na casa; confira tudo o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira no Big Brother Brasil:

Após quase três semanas de confinamento, o segundo beijo da edição aconteceu entre Gabi e Guilherme. O modelo já havia tentado ficar com a cantora, mas a sister desviou e relatou problemas que teve em relacionamentos anteriores.

Durante a festa, os dois foram até a cozinha e se declararam um para o outro. “No meio de tanta guerra aqui dentro, consegui me apaixonar por você”, disse a sister que beijou o brother em seguida.

gabi depois de beijar guilherme, disse que estava com vergonha e eles voltaram para a festa

pic.twitter.com/cBRMkaOa05

— cris dias (@crisayonara) February 6, 2020

O brother foi um dos destaques negativos da festa. Em conversa com Lucas, ele sugeriu que a dupla poderia desestabilizar psicologicamente as sisters da casa. “Eu vou desestabilizar a Gizelly pra ela desistir. Agora é guerra, não dá mais, a gente tentou jogar limpo”. Logo depois, o brother a acusou de ser mentirosa e falsa. A advogada se revoltou e gritou muito na área externa, e foi acalmada por outras participantes que tentaram convencer Felipe a deixá-la em paz. “Pois fala pra ela segurar os hormônios”, disse o brother.

Ele também comentou com Lucas sobre um futuro paredão com Marcela. A médica é uma das principais articuladoras contra os brothers e as estratégias machistas contra as meninas da casa. “Se for para eu sair, que seja com a Marcela”, disse Prior.

Bianca também se irritou com Felipe na festa. A influencer alertou que não seria mais ofendida e ferida emocionalmente por ele. “Você acabou de falar que agora é guerra. O público está vendo e não gosta disso”. Ela reforçou que não tem medo do arquiteto, no que Felipe pediu para ela o colocar em um paredão com Marcela. A sister rebateu conversando que o brother sairá da casa.

Daniel presenciou a cena e apontou o dedo na cara do arquiteto. “Tu não pode tratar as mulheres assim, tu é um retardado”, gritou o novo participante. Felipe riu e repetiu para o colocarem no paredão. Em seguida, sentou de frente para uma das câmeras e gritou: “Eu ganhei esse jogo, venci, decifrei. Consegui provar o que eu queria, obrigado. Se errei, me tirem isso daqui”.