De olho em carência no grupo de Abel Braga, Vasco analisa meia do Najran SC, da Arábia Saudita

​O Vasco quer aproveitar o bom momento na temporada e estrear com o pé direito na Copa do Brasil. Acumulando duas vitórias seguidas, sendo uma delas diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, o Gigante da Colina encara o Altos, no Piauí, nesta quarta-feira (12). Enquanto o técnico Abel Braga busca a melhor formação possível, a diretoria analisa nomes no mercado.

A principal carência no grupo cruz-maltino está no meio de campo. Apesar de ter vencido os trâmites para assinar um novo vínculo com o colombiano Fredy Guarín, além de acertar a permanência de Fellipe Bastos, o Vasco busca um novo nome para o setor. Diante deste cenário, o clube tem sido procurado por agentes e empresários oferecendo jogadores para a diretoria.

Vasco vamos contratar… espero que o Mazzuco esteja trabalhando bem no mercado — Cesar D’Almeida (@CesarDalmeida) 10 de fevereiro de 2020

Na manhã desta terça-feira (11), o canal “Atenção, Vascaínos” revelou que o diretor de futebol André Mazzuco e demais componentes da alta cúpula estão analisando o nome de Patrick Vieira. O meio-campista brasileiro, de 28 anos, revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens por equipes de menor expressão, atualmente defende o Najran SC, da Arábia Saudita.