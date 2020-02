De titular a esquecido? Odair justifica ‘sumiço’ de joia do Fluminense

​Um reformulado ​Fluminense iniciou a temporada empolgando seus torcedores. Apesar do nível questionável do Carioca, as boas atuações nas primeiras cinco rodadas colocaram clube das Laranjeiras sob holofotes, especialmente a sua dupla de armadores: Nenê, o artilheiro do time em 2020; e o garoto Miguel, que apesar de muito jovem, mostrou-se bem à vontade entre os titulares da equipe tricolor.

Dialogando bem com Nenê e trazendo mais mobilidade ao setor, Miguel encantou nos primeiros jogos de 2020, dando duas assistências para gols e participando ativamente da produção ofensiva da equipe. No entanto, como destaca o ​UOL Esportes, na mesma velocidade que o jovem surgiu, também ‘desapareceu’: após uma má exibição no confronto de ida contra o La Calera, no Maracanã, não foi mais utilizado por Odair. O treinador, por sinal, explicou o motivo para o ‘sumiço’ do garoto, sequer entrando no decorrer dos jogos.

Miguel viajou para o Chile, estava no banco de reservas, disponível, pronto para entrar e mudar a história do jogo, mas o técnico optou por não colocá-lo 😡 pic.twitter.com/XuLqlYcH6I — FluminenseFORTE 🇭🇺 ᶠᶠᶜ (@FluminenseFORTE) February 19, 2020

“É um menino de muito talento, 16 anos, talentoso, ainda processo de transformação física. Tomar cuidado porque o jogo é técnico, mas ele tem imposição física também. Que bom que está conseguindo passar por esse processo já amadurecendo, principalmente físico. O que tenho conversado com ele é que faça o processo gradativo, com calma, no que puder vou ajudar. Mais um talento da escola de Xerém. Mas vamos com calma”, afirmou o treinador.

Eliminado da Taça Guanabara e da Sul-Americana, o Fluminense tem o calendário vago até a próxima quarta-feira (26), quando viaja até o Maranhão para encarar o Moto Clube, pela primeira rodada da Copa do Brasil.