De um dia para o outro, TV Fama perde um terço de audiência – Bastidores

Flávia Noronha e Nelson Rubens são os apresentadores.

De um dia para o outro, o programa de fofoca, TV Fama, apresentado por Flávia Noronha e Nelson Rubens, perdeu um terço de seu público. Na quarta (19) a atração cravou 3 pontos, e nesta quinta (20/02) registrou apenas 1,3 pontos.

Os programas mais visto do dia da RedeTV! nesta quarta foram o “Sensacional” e o “A Tarde é Sua”, que marcaram 1,5 pontos cada, seguidos do “Alerta Nacional” (1,4 pontos).

No horário do meio dia, o outro programa de fofoca, o “Tricotando”, com apresentação de Lígia Mendes e Franklin David, registrou traço: apenas 0,4 ponto.

Os números são referentes à apuração na Grande São Paulo.