De uma decisão para outra: Pedrinho quer estar em campo pelo Timão nesta quarta

​É jogo de vida ou morte. E, para encarar essa decisão, o ​Corinthians deve ter um reforço de peso. Se depender do meia Pedrinho, que sequer ainda trabalhou com o técnico Tiago Nunes, ele estará em campo nesta quarta-feira, diante do Guaraní-PAR, pela rodada de volta da segunda fase da Libertadores da América.

O treinamento de hoje, será o único do Corinthians antes da decisão na Copa Libertadores. Vale lembrar que Ramiro está fora e não terá condições de jogo contra o Guarani. Pedrinho briga por vaga com Janderson e Everaldo — S.C Corinthians SP (@SCCorinthiansSP) February 11, 2020

O jogador, que estava a serviço da seleção brasileira que conquistou uma vaga à Olimpíada de Tóquio no último final de semana, se mostra animado com a chance de, logo de cara, tentar ajudar o Timão a reverter a desvantagem após a derrota por 1 a 0 na semana passada, em Assunção. “Eu estou morrendo de saudade de sentir o clima da Arena, casa cheia. Vai ser um prazer enorme estar com vocês (torcedores) buscando essa classificação. Já até falei com meus companheiros (de seleção). Já comecei a pensar no Guaraní porque sei que é uma decisão em cima da outra. É um prazer enorme defender o Corinthians, principalmente em grandes jogos. Vou dar o meu melhor”, disse o atleta, ainda na Colômbia, em entrevista ao ​Globoesporte.com.

De acordo com Pedrinho, a disposição para atuar os 90 minutos, se for preciso, é total. “Aguento com toda a certeza. Jamais vou falar que não dá para jogar. Eu quero estar dentro de campo, ajudando meus companheiros da melhor forma possível. Vou conversar com o Tiago para estar em campo e ajudando a equipe que me fez um grande jogador. Vou me concentrar e me preparar”, completou. Através de mensagem, o meia chegou a ter um breve contato com o treinador, mas tudo se resolverá nesta terça-feira, quando ele realizará sua única atividade antes do duelo. Recentemente, Nunes afirmou que o jovem precisará brigar por um lugar na equipe e que não costuma mandar a campo jogadores que ele não treinou. Porém, diante da necessidade de vitória por dois gols de diferença (se ganhar por 1 a 0, a decisão do classificado vai para os pênaltis), talvez esta convicção possa se alterar.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.