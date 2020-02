De volta a casa, Antony exalta companheiro e ‘abre o jogo’ sobre investida do Ajax

Com uma boa participação individual de Antony, a Seleção Sub-23 terminou o pré-Olímpico da Colômbia com uma das vagas para os Jogos Olímpicos de 2020. Com a sensação de ‘dever cumprido’, o jovem atacante já retornou ao São Paulo e treinou normalmente durante a semana, colocando-se à disposição de Diniz para atuar no ​Majestoso deste sábado (15), válido pela sexta rodada do Paulistão.

O retorno do garoto ao clube do Morumbi, no entanto, quase não aconteceu. Como destaca o ​Globoesporte, o Ajax (HOL) chegou a formalizar proposta por Antony durante o mês de janeiro, mas a diretoria tricolor optou por segurar sua joia por mais um tempo, pensando em cifras maiores e valorização do atacante no próximo semestre. Perguntado sobre o ‘assédio’ europeu, o camisa 39 mostrou serenidade e garantiu foco exclusivo ao Soberano.

Antony deve ser titular sábado, Igor Gomes estava no time no treino de hoje, mas só saberemos no jogo sobre o Igor… — Agora Tricolor (@agoratricolor) February 13, 2020

“É uma decisão do clube, da minha família. Como eu disse, eu não sou uma pessoa muito ligada a esse tipo de proposta, eu sou focado dentro de campo, no meu trabalho. Dentro de campo eu resolvo, e fora eles tomam as melhores decisões. Penso no hoje. Se é aqui que eu visto essa camisa é aqui que eu vou honrar, então é aqui que estou fazendo meu trabalho, o clube que eu amo muito, então estou sempre focado aqui”, afirmou.

Com apenas 19 anos, Antony sabe que ainda tem um longo caminho pela frente e muito para aprender. Uma de suas inspirações para crescer como jogador, inclusive, está no próprio elenco tricolor: “O Daniel é resenha demais, brincalhão e na hora que entra em campo é um exemplo de pessoa, está sempre com postura de capitão. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar dividindo o campo com ele (…) Admiro muito ele dentro e fora de campo, pela pessoa que ele é. Um cara que eu me apego e tento aprender sempre mais”, exaltou.

