Decepção? Presidente do Bayern ainda não está convencido com Philippe Coutinho

​ O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, reconheceu as atuações inconsistentes de Philippe Coutinho desde que chegou de Barcelona no último verão europeu.

Coutinho começou a vida na Alemanha com uma série de partidas promissoras, contribuindo para quatro gols nas três primeiras partidas da Bundesliga. No entanto, o brasileiro não conseguiu manter-se no mesmo nível desde então e virou reserva nas últimas semanas.

Existe uma opção para o Bayern comprar o jogador de 27 anos por 120 milhões de euros na próxima janela de transferências, mas o time de Munique parece não estar convencido que vale a pena desembolsar esse valor todo por ele.

Falando com o jornal alemão ​Bild, sobre o tempo do brasileiro com os campeões da Bundesliga, Rummenigge disse: “Acho que ele jogou bem alguns jogos e, em outros jogos, dá a impressão de estar um pouco inibido. Não sei por que.”

Só fica surpreso com o banco do Coutinho quem não está acompanhando a temporada do Bayern. Não tem brecha pra ele com Coman de volta e Gnabry intenso. Pelo meio, Muller voltou a jogar bem e ainda tem Goretzka na briga. — Bruno Formiga (@brunoformiga) February 25, 2020

O presidente deixou claro que a fé do clube no camisa dez ainda está lá, explicando: “O fato é que todos nós acreditamos que ele é um grande jogador de futebol, vemos isso nos treinamentos e às vezes nos jogos. Todo mundo tenta ajudá-lo, o treinador, os companheiros de equipe…“, avaliou.

Primeiro lugar da Bundesliga, e com a ​Champions League no horizonte, Rummenigge acrescentou: “Agora temos que esperar que nas semanas cruciais que estão começando agora, ele se torne um fator importante para nos ajudar a conquistar títulos”.

Preparando para o jogo contra o Chelsea, o treinador Hans-Dieter Flick poupou algum de seus jogadores no jogo do final de semana pela Bundesliga. Philippe Coutinho teve sua segunda chance de começar sendo titular em um jogo que, em tese, era pra ser uma fácil vitória. No entanto, mais uma vez o brasileiro não se destacou e foi substituído aos 63′. O Bayern acabou vencendo o jogo com gol de Lewandowski nos minutos finais.

Pela Champions League, o brasileiro entrou aos 66′ e teve atuação apagada, mas como o Bayern ainda está no meio de três competições, Coutinho deve ter tempo de sobra para voltar a campo e provar que ainda pode render como no seu auge, quando defendia o Liverpool.