Dedé deixa negócios da China de lado e será ‘monitorado’ pelo Cruzeiro; Vasco também perde fôlego

​O ​Cruzeiro segue tendo que lidar com as discussões entre diretoria e jogadores que faziam parte do elenco da Raposa e que querem deixar o clube após o rebaixamento ocorrido em 2019. Nessa linha, o clube também deu um passo a mais para definir a situação do zagueiro Dedé.

Inicialmente afastado para resolver problemas pessoais, o defensor negociava com dois clubes do futebol asiático, na liga da China. Porém, as conversas não avançaram e o atleta ainda não tem um clube para atuar em 2020. O Vasco da Gama demonstrou interesse em repatriar o atleta e já sondou a situação junto aos seus representantes. Segundo o jornalista ​Gabriel Duarte , Dedé será liberado por mais 30 dias para recuperar-se de lesão, sendo supervisionado pelo DM da Raposa.

Cara, o Dedé é decepção demais, as palavras que ele falaram antes de tudo isso, foram muito fortes, uma delas: “Eu só saio do Cruzeiro, se o Cruzeiro quiser.” Lamentável demais, não torço pelo sucesso, nem pelo insucesso dele, vou esquecê-lo, simples assim! Passou!!! — #VamosComTudoCEC (@VamosComTudoCEC) February 10, 2020

Confira a nota publicada no Twitter pela assessoria de imprensa do zagueiro: “O atleta @Dedevital e seus empresários se reuniram com a diretoria do Cruzeiro, na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa. O jogador foi liberado por mais 30 dias, para concluir o trabalho de retorno aos campos, supervisionado pelo DM do clube“. A recuperação de Dedé será feita no Rio de Janeiro.

Outros casos com os quais a diretoria vem lidando no momento são do volante Éderson e do atacante David (que já fechou com o Fortaleza). Nesta segunda-feira (10), um acerto foi costurado entre a diretoria da Raposa e os representantes de ambos. Segundo a informação da Rádio Itatiaia, nesta terça (11) tudo será assinado e o termo de acordo vai ser oficializado pelo Juiz do Trabalho na audiência