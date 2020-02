Defesa Civil alerta para fortes chuvas, rajadas de vento e raios no Baixo São Francisco

O serviço meteorológico de alerta, da Defesa Civil de Alagoas, emitiu no final desta tarde de quinta-feira, 22 de fevereiro, uma mensagem via SMS para usuários cadastrados no serviço, que a região do Baixo São Francisco terá chuvas intensas na região acompanhadas de rajadas de vento e incidência de raios.

Além da localidade que abrange as cidades de Penedo, Propriá, Neópolis, Porto Real do Colégio e São Brás, a instituição também alertou moradores da Zona da Mata e região do Litoral Sul.

Qualquer cidadão pode receber informações sobre localidades em todo o Brasil. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199.

CUIDADOS

O que fazer para não ser atingindo por um raio quando estiver na rua?

Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas como celeiros, tendas ou barracos ;

Evite estruturas altas tais como torres de linhas telefônicas e de energia elétrica.

Alguns lugares são extremamente perigosos durante uma tempestade. Quais devem ser evitados?

NÃO permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

NÃO fique no alto de morros ou no topo de prédios;

NÃO se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos;

NUNCA se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Qual o perigo de permanecer dentro de veículos?

Evite veículos sem capota como tratores, motocicletas ou bicicletas;

Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica;

Antes de saltar do veículo verifique se há algum cabo ou fio elétrico, solto, próximo ao veículo;

Evite o contato com qualquer objeto metálico próximo ao veículo.

Estando dentro de casa? Existe algum risco?