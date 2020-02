Deficiente auditiva pede Closed Caption no Canal VIVA – Bastidores

A noveleira é fã de O Beijo do Vampiro, que pode ser reapresentada.

Há um tempo atrás, O Planeta TV fez uma reportagem sobre as imagens precárias das novelas da Globo disponibilizadas no GloboPlay. Na época, o streaming da emissora líder passava por instabilidade e travava bastante. O Grupo Globo trabalhou para evoluir e vem fazendo de tudo para competir com a Netflix.

Agora, o site se depara com um pedido de uma fã do Canal VIVA com deficiência auditiva. A direção da TV Globo precisa saber disto. No Facebook, Andressa Christina Cardoso de Abreu pede para que o canal do Grupo GloboSat disponibilize o Closed Caption, que permite o acesso dos deficientes auditivos à programação da TV.

A noveleira, ao saber da possibilidade da reapresentação de O Beijo do Vampiro, pediu à sua mãe para que gravasse um vídeo.

“Essa dificuldade não é só dela, são dos demais deficientes auditivos também. Então seria interessante, na verdade, que todos os canais pensassem em colocar uma legenda para que todo mundo tivesse uma capacidade de ser incluído e tivesse condição de compreender todo o conteúdo”, explica a mãe de Andressa, resumindo a angústia da filha (fã número 1 da trama de Antonio Calmon).

Closed Caption também é chamado de Legenda Oculta e tem o objetivo de permitir que os deficientes auditivos possam acompanhar o que está sendo dito nos programas transmitidos pela televisão. Todo o áudio da programação é transcrito por um software, em tempo real, e aparece como legenda na tela.

Esta matéria tem dois objetivos. Primeiro, fazer com que o pedido de Andressa chegue à direção da Globo [Canal VIVA]. Segundo, para que ele seja, brevemente, atendido. Os deficientes auditivos, fãs não só do Canal VIVA, agradecem.

O Planeta TV também, via email e/ou telefone, na segunda-feira (02/12), levará o pedido de Andressa diretamente à Globo.

No Instagram, os responsáveis pela conta @canalviva sugerem a reapresentação de O Beijo do Vampiro e questionam seus seguidores: “mais uma para vocês tentarem acertar!”.