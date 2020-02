Desacordo entre Athletico e Globo gera prejuízo aos clubes da Série A; entenda

​O desacerto entre ​Athletico e a TV Globo em relação ao pay-per-view gerou consequências não apenas ao Rubro-negro, mas também aos demais clubes da Série A do futebol brasileiro. Ao menos é o que assegura o jornalista Rodrigo Mattos, em seu ​Blog no UOL Esportes.

Tendo acesso a contratos antigos e ainda vigentes, o Blog apurou que todos os clubes que não tinham garantia mínima em dinheiro prevista em negociação, tiveram prejuízo em suas rendas do pacote fechado pelo desacordo entre Furacão e a emissora. Flamengo, Grêmio, Corinthians e Palmeiras, por exemplo, são os clubes que escaparam de perdas financeiras por seus contratos preverem essa garantia mínima em dinheiro.

Isso se deu porque a Globo estabeleceu, como condição primária, que os mínimos garantidos aos clubes só teriam efeito/seriam aplicados em caso de acerto com todas as agremiações listadas pela emissora. O Athletico Paranaense estava entre os clubes ‘obrigatórios’. Desta forma, estima-se que equipes da Série A deixaram de faturar algo em torno de R$ 120 milhões (total) da fatia do pay-per-view prevista.