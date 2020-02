Desempregado? Banco Itaú abre 96 vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. São, ao todo, 96 novas vagas em diferentes cargos.

Ele “nasceu” a partir da fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco, duas das maiores instituições financeiras do país, resultando no maior conglomerado financeiro do hemisfério sul e num dos 20 maiores do mundo em valor de mercado. O banco tem suas ações listadas na BM&FBovespa, em São Paulo, e na NYSE, em Nova Iorque. Com 91 anos de história, o Itaú Unibanco possui mais de 90 mil colaboradores, quase 60 milhões de clientes e mais de 95 mil acionistas.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Além da América do Sul, o Itaú Unibanco possui operações nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Recentemente, o Itaú abriu 70 vagas de emprego e estágio pelo país.

Cargos Disponíveis

As oportunidades são destinadas aos cargos de Gerente de Relacionamento de Empresas, Consultor Comercial, Analista de Negócios, Atendente Comercial, Engenheiro de QA Sênior, Analista de Engenharia TI SR – Mainframe, Atendente Comercial, Analista de Processos Sênior, Assistente Administrativo, Gerente de Relacionamento Uniclass, Analista de Comunicação, Analista Administrativo, entre outros cargos.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/itau.