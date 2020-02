Desempregado? Brasilit abre novas vagas de emprego; confira

A Brasilit é uma empresa pertencente ao conglomerado Saint-Gobain e que foi fundado em 1937

Fundada em 1937, a Brasilit tem uma história de pioneirismo e sucesso no país. Foi a pioneira ao lançar telhas de fibrocimento no mercado brasileiro, em 1940. O produto conquistou o Brasil de ponta a ponta, por sua qualidade e custo-benefício. Atualmente, a Brasilit mantém sua posição como líder de mercado, produzindo telhas e caixas d’água.

“E como todo bom brasileiro, não fugimos do desafio de ser grande. Grande como as dimensões desse país. Grande como o coração de seu povo. Trabalhando debaixo de sol e chuva, fomos abrindo portas, construímos sonhos, conquistamos nosso espaço nas casas e nos corações dos brasileiros. Hoje, fazemos parte da história de muitas famílias e elas fazem parte da nossa. Juntos, aprendemos a aproveitar os dias de sol e a nos unir durante as tempestades. Inspirados em sua criatividade, aprendemos a transformar adversidades em oportunidades e a inovar para acompanhar o seu crescimento. Agora, passados 80 anos, temos o maior orgulho de dizer que, apesar de todo a sua extensão, diversidades e sotaques, entendemos muito bem este país”.