Desempregado? Enel realiza feirão com 600 vagas de emprego no Brasil

Excelente oportunidade. A Enel Distribuição, empresa italiana de energia, divulgou que está oferecendo, através de um feirão de emprego, nada menos que 600 vagas imediatas. O evento, aberto ao público de forma gratuita, acontece até esta sexta-feira, 14 de fevereiro, das 8h às 17h, no Sesi da Vila Canaã, em Goiânia (GO).

As oportunidades são para os cargos de eletricistas, que vão atuar em empresas terceirizadas prestadoras de serviço para a companhia. Quem desejar uma vaga e não conseguir ir ao feirão, presencialmente, poderá enviar o currículo para o endereço: [email protected]

Do quantitativo de vagas, 80 são para Goiânia. As outras 520 serão distribuídas entre os municípios de Morrinhos, Rio Verde, Iporá, Anápolis, Formosa, Luziânia e Uruaçu.

Sobre o curso de formação

Além das vagas de emprego, o feirão abriu 800 vagas, também de forma gratuita, para o curso de técnico de eletricista. Segundo informações da empresa, o candidato que deseja participar deverá ter mais de 18 anos e ter concluído pelo o ensino fundamental.

O curso vai ser ministrado em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, Catalão, Itumbiara, Niquelândia e Minaçu.

A duração será de dois meses e meio. Veja os locais onde os cursos serão ministrados:

Senai Goiânia

Local: Rua Armogast J. Silveira, nº 612 – Setor Centro Oeste

Contato: Wanessa Lourenço – (62) 3226-4500

Senai Aparecida de Goiânia

Local: Rua dos Pirineus, quadra 01, lote 01 – Setor Residencial Village Garavelo

Contato: José Antônio Lobo Filho – (62) 3236-6900

Senai Anápolis

Local: Av. do Estado, quadra 40, Parque Residencial das Flores

Contato: Pedro H. Neves – (62) 3902-6200

Sesi Senai Rio Verde

Local: Rua Guanabara, n° 217

Contato: (64) 3624-4400

Senai Jataí

Local: Av. Veriano de Oliveira Lima, nº 1.861 – Bairro Dom Benedito

Contato: Tays Almeida – (64) 3632-4027

Senai Quirinópolis

Local: Rodovia GO 164, km 10 – Setor Agroindustrial

Contato: Jefferson Monte de Carvalho – (64) 3513-9552

Senai Catalão

Local: Av. Doutor Lamartine P. Avelar, nº 1.400 – Setor Universitário

Contato: Márcio Mendes / (64) 3411-1065

Senai Itumbiara

Local: Av. Olivia Fagundes, nº 32 – Setor Oeste

Contato: Ricardo Tirone – (64) 3432-2500

Senai Niquelândia

Local: Av. Brasil, quadra 26/27, Conjunto Habitacional Codemin – Jardim Atlântico

Contato: Fernanda Cortês – (62) 3354-1802 ou (62) 3354-1750

Senai Minaçu – Escola Senai Sama

Local: Mina Cana Brava, Caixa Postal 04

Contato: (62) 3379-8000 ou 3379-8001

Sobre

A Enel é uma empresa multinacional e um dos principais players integrados dos mercados globais de energia e gás. A empresa trabalha para conectar empresas, pessoas e países inteiros à energia: “estamos presentes em 34 países, espalhados por cinco continentes, gerando energia com uma capacidade instalada em torno de 89 GW e distribuindo gás e energia por meio de uma rede que alcança 2,2 milhões de quilômetros”, diz.

“Atendemos a 73 milhões de usuários finais ao redor do mundo e contamos com a maior base de clientes entre nossos concorrentes da Europa, além de nos posicionarmos entre as líderes europeias em capacidade de energia instalada”.

O Grupo Enel é feito por mais de 70 mil pessoas ao redor do mundo, que trabalham sempre com nossos valores – Responsabilidade, Inovação, Confiança e Proatividade – em mente, buscando alcançar nossa meta Open Power, para enfrentar alguns dos maiores desafios do mundo.