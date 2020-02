Desempregado? Makro abre novas vagas de emprego em todo Brasil; confira

“Somos o primeiro atacadista do Brasil. Com 68 lojas estrategicamente localizadas por todo o país, estamos prontos para abastecer sua casa e o seu negócio. Nossa visão é ser o melhor parceiro no sucesso do empreendedor, juntamente com a missão de contribuir para o crescimento sustentável do Brasil. Aqui no Makro não tem burocracia e não precisa de cadastro, é só entrar e comprar! Nossas ofertas especiais e nossos produtos podem ser adquiridos tanto no atacado quanto no varejo”.

Uma grande variedade em Alimentos, Perecíveis e Não Alimentos, Bebidas, Produtos de Higiene e Limpeza, Descartáveis, Utensílios, entre outros.

No Brasil desde 1972, o Makro é uma empresa do grupo holandês SHV (Steenkolen Handels Vereeniging) e opera em 5 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela, atualmente com mais de 130 lojas.

Com 62 lojas amplas e estrategicamente localizadas no país, o Makro busca atender as necessidades de todos os clientes, oferecendo uma grande variedade de produtos com os melhores preços do mercado. Todos são bem-vindos no Makro.

Nas lojas, é possível comprar em qualquer quantidade, pequenos ou grandes volumes e escolher a forma de pagamento que melhor cabe no seu bolso: dinheiro, cartões de crédito e débito e vale alimentação das principais bandeiras. Tudo isso sem burocracia!

Cargos disponíveis

Promotor de Vendas de Serviços Financeiros

Encarregado de Cartões

Jovem Aprendiz

Encarregado de Perecíveis

Conferente

Recepcionista

Chefe de Prevenção

Chefe de Perecíveis

Fiscal de Piso

Repositor

Vendedor Externo

Chefe de Processos

Operador de Empilhadeira

Médico do Trabalho

Operador de Televendas

Estagiário de Compras Indiretas

Auditor Sênior

Requisitos

Ensino Médio Completo

Vivência em concorrentes se torna um diferencial

Curso para Operação de Empilhadeira

Conhecimentos básicos em informática

Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio farmácia

Cesta básica

Seguro de vida

Inscrições e Informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar: https://www.vagas.com.br/empregos/makro?page=1