Desempregado? Tigre abre vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Multinacional brasileira, líder nos diversos mercados em que atua, a Tigre abriu vagas de emprego no Brasil

Multinacional brasileira, líder nos diversos mercados em que atua, a Tigre é sinônimo de pioneirismo e inovação. A marca oferece produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. O grupo está presente em cerca de 40 países, possui sete mil funcionários, nove plantas no Brasil e 13 no exterior. Além de tubos e conexões, também fazem parte do portfólio as marcas Claris Soluções em Esquadrias, Tigre Ferramentas para Pintura e Tigre-ADS, com tubulações de PEAD para saneamento e drenagem.

“Acreditamos que o lugar onde as pessoas vivem pode ser sempre melhor e, por isso, trabalhamos para que água e esgoto tratados sejam acessíveis a todos. A empresa é a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção, indústria mais parceira do lojista, referência em qualidade e inovação e melhor empresa do segmento para trabalhar”, diz.

Cargos disponíveis

Analista Pricing Júnior

Analista Logística Júnior

Assistente Administrativo

Assistente Distribuição

Bancos de Talentos

Operador de Manufatura – PCD

Operador de Expedição

Supervisor CD

Supervisor de Vendas

Vendedor Júnior

Vendedor Pleno

Requisitos

Nível Fundamental Completo

Nível Médio Completo

Nível Superior Completo

Experiência em processos operacionais do sistema SAP (faturamento, picking, emissão de notas fiscais)

Métodos e ferramentas de análises e solução de problemas

Elaboração de KPI’s de controle

Gestão, controle de estoques (inventário rotativo e geral )

Experiência em processo de logística reversa

Excel avançado

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar acessando o site oficial da Tigre.