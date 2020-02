Desempregado? Unilever abre 769 vagas no Brasil e no mundo

Grande oportunidade! A Unilever, empresa que atua no ramo de bens e consumo, faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego para diversos e regiões do país. As oportunidades são para cargos de níveis técnicos e superior, em áreas específicas.

Segundo o comunicado de vagas, há chances para todo o mundo. São Paulo (BR), Cidade do México (MX) , Roterdão (NL), Barcelona (ES), Istambul (TR), São Salvador (SV), entre outras. Ao todo, são 771 vagas.

A Unilever, fundada em 2 de setembro de 1929 pela fusão da produtora de margarina holandesa Margarine Unie e da britânica Lever Brothers, se trata de uma multinacional britânica-neerlandesa de bens de consumo cossediada em Roterdã, nos Países Baixos, e em Londres, no Reino Unido. Seus produtos incluem alimentos, bebidas, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. É a terceira maior empresa de bens de consumo do mundo medida pela receita de 2012, após a Procter & Gamble e a Nestlé. A Unilever é a maior produtora de alimentos untáveis do mundo, como a margarina. Uma das empresas multinacionais mais antigas, seus produtos estão disponíveis em cerca de 190 países.

A Unilever possui mais de 400 marcas, mas concentra-se em 13 marcas com vendas de mais de 1 bilhão de euros: Axe/Lynx, Dove, Omo, Becel/Flora, Heartbrand, Hellmann’s, Knorr, Lipton, LUX, Magnum, Rama, Rexona, Seda e Surf. É uma empresa de listada em duas bolsas de valores, composta da Unilever N.V., com sede em Roterdã, e a Unilever plc, sediada em Londres. As duas empresas operam como uma única empresa, com um conselho de administração comum. A Unilever está organizada em quatro divisões principais: Alimentos, Refrescos (bebidas e gelados), Cuidados Domésticos e Cuidados Pessoais. Possui instalações de investigação e desenvolvimento no Reino Unido, nos Países Baixos, na China, na Índia e nos Estados Unidos.

Durante a segunda metade do século XX a empresa ficou mais diversificada e expandiu suas operações em todo o mundo. Ela fez várias aquisições corporativas, incluindo a Lipton (1971), a Brooke Bond (1984), a Chesebrough-Ponds (1987), a Best Foods (2000), a Ben & Jerry (2000), a Alberto-Culver (2010) e a Dollar Shave Club (2016). A Unilever alienou suas atividades de produtos químicos especiais para a ICI em 1997. Em 2015, sob a liderança de Paul Polman, a empresa mudou gradualmente seu foco para marcas de saúde e beleza e longe de marcas de alimentos com crescimento lento.

Vagas de emprego

As vagas de emprego abertas pela Unilever são destinadas aos cargos de Administrador de operações; Analista digital; Analista Inbound; Coordenador de e-Commerce; Coordenador de segurança do trabalho; Controlador de finanças internas; Especialista em dados; Executivo de vendas; Gerente de marcas; e Operador técnico, entre outras.

Os cargos, a grande maioria deles, exigem conhecimento intermediário em língua inglesa e espanhola, a depender da região de candidatura das vagas.

Vale destacar que a empresa também está realizado o recrutamento de candidatos para o banco de talentos da empresa, além de pessoas com deficiência física.

Salários e Benefícios

Os salários de cada cargo ainda não foram divulgados. No entanto, alguns benefícios adicionais fazem parte da política da empresa:

Vale-alimentação;

Seguro de vida;

Restaurante interno;

Previdência privada;

Assistência médica;

Participação nos lucros e resultados;

Assistência odontológica;

Vale-transporte;

Cesta de natal, etc.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do portal Linkedin. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar a lista completa com os cargos, selecionar aquele de interesse e em seguida, escolher a opção “Candidatar-se”.