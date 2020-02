Desfalque nos últimos jogos, Dorival ganha reforço de peso para partida contra o Flamengo

No último domingo (09), o ​Athletico não jogou bem e acabou sendo derrotado pelo Cascavel por 1 a 0, pelo Campeonato Paranaense. O time volta a atuar novamente pelo estadual no sábado (15), às 17h, fora de casa, diante do Toledo, com o time de Aspirantes comandado por Eduardo Barros.

Já a equipe principal volta as atenções para a Supercopa, onde enfrentará o Flamengo no domingo (16), às 11h, em partida única, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Dorival Júnior deve usar o que tem de melhor contra o time carioca. Uma das novidades deve ser o zagueiro Robson Bambu.

O defensor, que estava servindo a seleção brasileira sub-23, é esperado nesta terça-feira (11), em Curitiba e deve se juntar aos demais atletas que viajam na noite de quinta-feira (13). O Furacão ainda realizará dois treinamentos na sexta-feira e sábado na capital federal antes do jogo.

Bambu volta nesta terça-feira ao Athletico após disputa do pré-olímpico com a seleção A expectativa é que Bambu chegue a Curitiba na terça-feira. Com isso, ele deve integrar a delegação do Furacão que viaja na quinta para Brasíliahttps://t.co/eXs55gN7pg — Monique Silva (@Monique_Silva) 10 de fevereiro de 2020

Além de Bambu, Dorival conta para zaga com Lucas Halter, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. O jogador de 22 anos é tido como um dos grandes nomes do Paraense, tendo atuado como titular em três das sete partidas disputas pelo Brasil no pré-olímpico. Recentemente, o atleticano recebeu sondagens para uma possível saída, mas as tratativas não avançaram.