Desfile do Flamengo no sábado das campeãs? Marcos Braz comenta hipótese no Twitter

Na noite da última quarta (26), o ​Flamengo, com direito a recorde de público no ano, ​venceu o Independiente del Valle (EQU) por 3 a 0 e sacramentou a conquista da Recopa Sul-Americana 2020. Trata-se do terceiro título rubro-negro somente na atual temporada, além de sexta taça internacional da história do clube carioca.

O clima de festa e euforia pelo início avassalador de ano levou um grupo de conselheiros rubro-negros a cogitar uma ‘carreata’ diferente para a celebração da Recopa: um desfile aberto na Sapucaí, no Sábado das Campeãs do Carnaval do Rio. A informação foi trazida pelo repórter Renan Moura, da Rádio Globo. No entanto, poucas horas depois da publicação do jornalista, o diretor de futebol Marcos Braz rechaçou qualquer possibilidade de executar a ideia.

