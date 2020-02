Destaque do Palmeiras, Dudu abre o jogo e polemiza ao falar sobre falta de oportunidades na Seleção

​ O atacante Dudu iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético-GO. Em 2009, assinou contrato profissional com o Cruzeiro. Após dois anos, foi transferido para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Quando retornou ao Brasil, atuou pelo Grêmio e depois de uma temporada, foi para o ​Palmeiras , time pelo qual disputou 298 partidas e cravou 69 gols. Na última temporada, foi artilheiro do Verdão.

O atleta de 28 anos sempre conseguiu se destacar no clube, tanto marcando gols, quanto fazendo grandes jogadas para os companheiros. Mesmo assim, nunca foi convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira. Em 2018, admitiu o sonho de jogar uma Copa do Mundo, falando que não havia conquistado a oportunidade porque o treinador “teria seus jogadores”.

Em entrevista exclusiva ao comentarista Mauro Beting, do ​Esporte Interativo, o jogador voltou a falar sobre o time canarinho. “Um dia os treinadores tinham que explicar. Desde 2015 eu venho sendo destaque aqui no Brasil e sempre chega um jogador se destaca um, dois ou três meses e recebe a chance na Seleção e a gente aqui do Palmeiras não tem. Mas tranquilo. Às vezes falam que é por eu não fazer muitos gols, mas ano passado fui artilheiro da equipe, terminei como jogador que deu mais passe, sempre estou nas seleções dos campeonatos”, disse.

Dudu disse apenas a verdade, é nítido e escancarado que o Tite não convoca quem joga no Palmeiras não importa o quão bem o jogador esteja. — Ed Palmeiras (@Ed_Palmeiras) February 7, 2020