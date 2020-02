Destaque do São Paulo não garante permanência no clube até o fim da temporada

​​Alvo de clubes da Europa, em especial o Ajax, da Holanda , o atacante Antony não garantiu permanência no São Paulo até o fim deste ano. Porém, o jogador voltou a declarar amor ao Tricolor, clube para o qual torce desde a infância, e prometeu foco no clube, ​como destaca a matéria do Globoesporte.com

Com a selação brasileira sub-23 na Colômbia para a disputa do Pré-Olímpico, Antony evitou entrar em detalhes sobre a negociação com o Ajax. O jogador de 19 anos limitou-se a dizer que o que aconteceu foi resolvido entre seus empresários e o São Paulo e que eles decidirão qual será o futuro dele no segundo semestre.

​– Não sei se vou ficar no meio ou até o final, não sei exatamente, mas vestir a camisa do São Paulo é motivação, alegria, de ter raça quando entra no campo. Não sei se vou embora no meio ou no final, agora, já que fiquei, é focar no São Paulo para que venha dar tudo certo – disse o jogador

​​Antony negou estar frustrado por não ter havido um acerto entre ​São Paulo e Ajax , que negociaram até o último dia da janela de transferência.

​

O clube holandês ofereceu um “pacote” de 25 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), sendo 20 milhões de euros (R$ 94 milhões) pagos imediatamente e mais 5 milhões de euros (R$ 23,5 milhões) por desempenho esportivo de Antony.

​