Destaque do Timão se valoriza no mercado, e diretoria teme perdê-lo no meio do ano para a Europa

​ Apesar de algumas oscilações, o Corinthians tem demonstrado que pode voar alto na temporada. Tiago Nunes tem conseguido mudar taticamente a equipe neste início de ano e o time titular já começa a ter uma nova “cara”. Mais rápido e objetivo ao ataque, o Timão vem usando muito a transição rápida no sistema ofensivo para surpreender o adversário. Mesmo após a derrota para o Guarani, do Paraguai, no primeiro jogo da Libertadores, a confiança interna continua a mesma.

É consenso dentro dos bastidores que o novo comandante Alvinegro precisa de tempo para conseguir um bom desempenho nas competições. Por outro lado, há uma grande preocupação com a possível saída de um atleta que está se destacando no time titular e virou rapidamente xodó dos torcedores do clube paulista. Trata-se do colombiano Cantillo.

O jornalista ​Jorge Nicola informou que o jogador já vem recebendo sondagens para atuar no futebol europeu e existe um dirigente do ​Timão, próximo ao presidente Andrés Sanchez, que aposta na saída do volante ainda nesta temporada. A tendência é que as propostas cheguem à mesa do clube em junho, na próxima janela de transferência europeia. O atleta caiu como uma luva na equipe corintiana e se tornou imprescindível.

A melhor contratação do Corinthians nesses últimos tempos Foi a do meio-campista Cantillo.cara de uma visibilidade de jogo e técnica acima da média, espero que o Corinthians não o venda por mixaria. — CORINTHIANS! (@Wilame4000) February 7, 2020

O mandatário do clube do Parque São Jorge acredita que as ofertas devem aparecer de mercados alternativos, já que o colombiano tem 26 anos e dificilmente algum gigante do Velho Continente invista na sua contratação. Mas, mesmo assim, não será fácil segurar o volante e a cúpula corintiana tem conhecimento que uma verdadeira força tarefa deve ser montada para tentar permanecer com o jogador por mais tempo.