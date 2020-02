Desvalorizado? Os motivos para Dedé seguir sem ofertas e com futuro indefinido

​Estamos chegando aos dias finais de fevereiro. Março bate à porta e, com o novo mês, se aproximam novas competições no calendário nacional, como a​ Libertadores. Mas apesar do avanço da temporada, ainda temos alguns importantes jogadores no cenário brasileiro com futuro indefinido. Este é o caso do zagueiro Dedé, por longos anos apontado como um dos melhores de sua posição na elite nacional.

A situação do defensor de 31 anos é curiosa por seu ineditismo. Sempre muito badalado no mercado e há pouco tempo especulado como possível reforço do Flamengo, Dedé vive um cenário de aparente desvalorização. Sem aceitar a readequação salarial proposta pelo ​Cruzeiro no início do ano, o atleta foi liberado pelo clube para seguir sua recuperação física de forma independente, no Rio de Janeiro. Desde então, Dedé e seu estafe aguardam ofertas oficiais para uma transferência, mas nenhuma sondagem virou proposta.

Como destaca o ​UOL Esportes, os representantes do zagueiro esperavam investidas do futebol chinês, que não se concretizaram. Há alguns fatores que diminuem o mercado do atleta neste momento de sua carreira, como a grave lesão sofrida em 2019, da qual ainda se recupera; e seu salário altamente proibitivo para o mercado brasileiro.