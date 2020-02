DEU BOBEIRA: Defesa falha e Guarani abre o placar; reveja o gol

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians tem o jogo mais importante do ano. Após quatro jogos válidos pelo campeonato paulista, o Alvinegro viajou até o Paraguai com a missão de demonstrar um grande futebol e voltar para o Brasil com uma boa vantagem no placar. Porém, as coisas não começaram nada boas para o Alvinegro.

Isso porque aos 7 minutos, o Guarani cruzou na grande área, a defesa falhou e Morel chutou tranquilamente para o gol. Como já era de se esperar, o gol no início do jogo do Corinthians acabou irritando os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Veja abaixo o gol.

O Corinthians vê a Libertadores como uma obrigação de pelo menos chegar as oitavas de finais. Hoje, a diferença técnica entre Guarani e Corinthians é ainda maior do que 2015, quando o Alvinegro acabou sendo eliminado pelo mesmo Guarani, sendo essa um dos grandes vexames da história do clube paulista.

Dentro de campo, o Corinthians foi com força máxima. O time vem de uma grande vitória sobre o Santos, onde fez 2 a 0 e venceu sem grandes dificuldades. Porém, com um jogo tão importante pela frente, o time de Tiago Nunes jogou com mais tranquilidade, já focando no jogo desta quarta-feira.