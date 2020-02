Dica: Saiba como amenizar a ansiedade na hora da prova!

Muitas vezes, ao realizar uma prova, mesmo estudando meses a finco, chega no dia da prova muita gente não consegue realizar o teste, seja porque acaba sofrendo “brancos” e esquece o conteúdo, ou ainda, porque o tempo fica pouco para organizar os pensamentos e acaba não conseguindo responder as questões no tempo certo – isso é um típico quadro de ansiedade relacionado a provas e exames.

Se você já esteve nessa situação, não se preocupe você não foi o único e nem será o último a lidar com esse problema, afinal de contas, a ansiedade é tida como a doença dos tempos modernos, sendo, normalmente, caracterizada por um medo ou preocupação excessiva com que ainda não aconteceu.

Seus sintomas podem ser os mais diferenciados, mas somente quem realmente convive com essa doença sabe o quanto ela interfere nas atividades mais simples do dia-a- dia. No entanto, em se tratando da realização de provas, mesmo quem não sofre com essa doença, pode vim a desenvolver um quadro de ansiedade, que interfere diretamente no poder de concentração e foco, fazendo com que você realmente esqueça a respostas para até as questões mais simples.

Pensando nisso, separamos algumas dicas, para tentar amenizar este quadro:

1. Esta é uma velha dica, mas que sempre é eficaz – se prepare muito para a prova. Quanto mais preparados nós estamos, mais seguros ficamos do nosso desempenho e o nervosismo tende a diminuir. Outro ponto importante, é tentar praticar ao máximo, seja com a execução de testes e simulados, ou até, com provas testes, já que ao realizar o máximo de provas possível, você começa a se familiarizar com o processo como um todo e o que não é mais novidade, deixa de causar grandes ansiedades.

2. É preciso estar preparado fisicamente também, então na véspera do exame tire o dia para descansar e relaxar, não vai adiantar estudar um dia antes correndo, isso só vai lhe deixar mais ansioso. Procure ainda, se alimentar bem e dormir muito bem, problemas de sono e alimentação tendem a desencadear problemas com estresse e consequentemente, aumenta a ansiedade na hora da prova.

3. Se você seguir os dois conselhos anteriores, tende que na hora da prova você esteja bem mais calmo. Mas, se mesmo assim, você começar a ficar nervoso durante a prova, pare um pouco, respire e peça para ir ao banheiro e quando voltar tente focalizar somente na prova, não olhe para os outros candidatos e concentre-se.

4. Um trabalho um pouco mais a longo a prazo, mas que traz resultados eficientes é a meditação. Com o trabalho de meditação, além de você aprender a se tranquilizar, vai melhorar bastante seu poder de foco e concentração. Mas se você já vem sofrendo com problemas de ansiedade a um longo período, é sempre recomendado procurar sempre um especialista. A ansiedade é um problema bem mais grave do que parece, até mesmo porque, o que começa com um distúrbio de origem mental, pode vim a desenvolver problemas de ordens clinicas.