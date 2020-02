Diego Alves falhou? Flamenguistas dizem que sim; reveja

O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Independiente Del Valle pela final da Recopa. O rubro-negro busca mais um título neste início do ano, afinal a Supercopa do Brasil já está em nossa sala de troféus. Além disso, essa seria a segunda conquista internacional do clube em poucos meses. Levando em consideração que o rubro-negro viveu um longo jejum nos últimos anos, a conquista da Recopa seria muito simbólica para o momento que o clube vive.

Ainda no começo do jogo, o goleiro Diego Alves participou do lance mais importante do primeiro tempo. Com uma falta batida perto da área, o Independiete Del Valle marcou o gol, abrindo o placar. Nas redes sociais, a torcida indicou que sim, o goleiro flamenguista falhou na partida. Veja.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo deixaram claro que o goleiro falhou.Porém, o ídolo Rubro-negro tem muito crédito e, por conta disso, tem a total confiança da torcida.

Gabigol não está em campo. O jogador sofreu expulsão no mínimo contraditória na final da Libertadores de 2019 diante do River. Assim, hoje o camisa 9 está cumprindo suspensão. O Flamengo porém tem um elenco farto, e Jorge Jesus logo encontrou um substituto ideal para a posição. Diego começou o jogo como titular.

Além de Gabigol, Léo Pereira também não pôde entrar em campo. O atleta se machucou ainda pelo campeonato carioca. Ele provavelmente seria o titular na posição para o jogo de hoje. Porém, Gustavo Henrique assumiu a posição e tem respaldo de Jesus.

A altitude não é muita, mas também será um “adversário” do rubro-negro. Para minimizar os efeitos o DM junto de Jesus fez uma preparação especial. Tudo em busca de diminuir os efeitos.