Dijon x PSG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Líder absoluto do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain está sedendo por mais uma dobradinha nacional nesta temporada 2019/20. Para isso, precisará passar pelo Dijon na próxima quarta-feira (12), confronto válido pelas quartas de final da Copa da França. Se recuperando de um problema na costela, ​Neymar não tem presença confirmada para o duelo. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o jogo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Dijon x Paris Saint-Germain​ ​Motivo: ​Quartas de final da Copa da França 2019/20 ​Data: ​12/02/2020 ​Hora: ​14h30 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Gaston Gérard, em Dijon (FRA) ​Árbitro: ​Bastien Benoit (FRA) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Dijon: ​Rúnarsson; Alphonse, Manga, Lautoa, Mendyl; Marié, Amalfitano, Mavididi, Soumaré, Chouiat; Cádiz. ​Provável PSG: ​Navas; Kurzawa, Kimpembé, Kouassi, Meunier; Paredes, Ander Herrera, Di María, Draxler, Mbappé (Sarabia); Cavani.

Lutando contra o rebaixamento na Ligue 1, o Dijon FCO tenta melhor sorte na Copa da França. Para este jogo eliminatório contra a maior potência do futebol local, a modesta equipe vermelha não poderá contar com o zagueiro Aguerd, enquanto Alfred Gomis e Frédéric Sammaritano seguem com status de dúvida.

Já o Paris Saint-Germain – que compete em três frentes na temporada -, deve enviar a campo uma formação alternativa, com alguns titulares preservados, como Mbappé e Mauro Icardi. Abdou Diallò, Colin Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Aouchiche e Juan Bernat estão fora de combate por lesão, enquanto o craque Neymar, com um ​problema na costela, é dúvida.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Dijon Paris Saint-Germain​ ​Montpellier 2 x 1 Dijon (25/01) ​Lille 0 x 2 PSG (26/01) ​Limonest 1 x 2 Dijon (28/01) – Copa ​Pau 2 x 0 PSG (29/01) – Copa ​Dijon 3 x 0 Stade Brestois (01/02) ​PSG 5 x 0 Montpellier (01/02) ​Nîmes 2 x 0 Dijon (05/02) ​Nantes 1 x 2 PSG (04/02) ​Dijon 3 x 3 Nantes (08/02) ​PSG 4 x 2 Lyon (09/02)

Com campanhas contrastantes nas duas principais competições nacionais, o Dijon tenta tirar inspiração de sua jornada na Copa da França para aplicar na Ligue 1, onde é o atual décimo sétimo colocado, afastado da zona de rebaixamento por apenas um ponto. No mata-mata, já eliminou Valenciennes, Nîmes e Limonest. O Paris Saint-Germain, por outro lado, só encarou rivais inexpressivos na competição, ao menos até essa fase de quartas de final: Linas-Montlhery, Lorient-Bretagne e Pau.