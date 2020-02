Diniz deve sacar artilheiro da equipe titular e escalar Antony para partida contra o Corinthians

​Nesta quinta-feira (13), o técnico Fernando Diniz realizou um treinamento visando a partida contra o ​Corinthians, que será realizada no sábado (15), às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi. A última atividade será realizada na sexta-feira (14), fechada para os jornalistas.





Para o clássico, o ​Tricolor terá os retornos do meio-campista Igor Gomes e o atacante Antony. Ambos estavam disputando o torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23, ficando fora de cinco jogos e podem ser as novidades de Diniz, que deve escalar o que tem de melhor.

Baixas anteriormente , o treinador estava escalando Hernanes no lugar de Igor e Alexandre Pato na vaga de Antony. Apesar das voltas, é provável que Pato continue na equipe titular, enquanto que Antony entraria no lugar de Pablo, que vem atuando pelos lados de campo e não tem agradado.

Portões fechados no treino do São Paulo. Fernando Diniz já fez uma atividade tática ontem, mas testou uma infinidade de formações (sem Antony e Igor Gomes, com um deles, com os dois…). Não dá para saber ainda a formação do Majestoso. pic.twitter.com/tIrN80rdMq — Fellipe Lucena (@fellucena) 13 de fevereiro de 2020

Apesar de ter peças importantes novamente à disposição, o Soberano terá o desfalque de Léo, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ficar fora dos gramados por até dois meses. O lateral é a primeira opção na ausência de Reinaldo e, diante disso, Fernando Diniz terá que improvisar Lizeiro ou Everton em caso de uma emergência.