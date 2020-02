Diniz pede paciência com o trabalho e detona arbitragem do clássico: “Ele não queria apitar o jogo”

​Em partida realizada no último sábado (15), o​​ São Paulo empatou o clássico com o ​Corinthians em 0 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Fernando Diniz criticou o árbitro Douglas Marques das Flores e salientou que o Tricolor merecia a vitória.

“O que incomoda mais são as partidas sem vencer. Mesmo com os erros de arbitragem, poderíamos ter vencido os três jogos, perdemos muitos gols. Isso me incomoda mais. Mas é lamentável o erro de arbitragem. Era muito fácil de apitar o pênalti do Igor. Como ele ficaria de pé no lance? Impossível. Lance extremamente fácil. A outra crítica em relação a arbitragem: O Corinthians retardou o jogo desde o início. Ele foi dar um cartão para o clássico quando tinha 90 minutos. Ele não queria apitar o jogo. Quanto mais ficasse parado, parece que era o que ele queria que acontecesse. Interferiu diretamente no resultado. Isso revolta. Não foram erros difíceis, inclusive o do Santo André. Hoje o pênalti ia definir e coroar o time que jogou melhor. O São Paulo foi melhor, merecia sair vencedor”, disparou.

Diniz ainda esbravejou sobre a ausência do VAR que, segundo ele, está fazendo falta: “Nesses momentos, nesses três jogos, fez muita falta. A gente não sabe quanto custa os recursos. Temos um quadro de bons árbitros em São Paulo. Mas a maneira como foram escalados, não dá para entender o critério. Era o único clássico da rodada, espera-se que se coloque o melhor para apitar. É o que o jogo exige. É um cara que vai determinar muita coisa na partida, como determinou. Foi determinante para o São Paulo não sair vencedor. Não gosto de colocar na arbitragem, mas, da maneira que foi, foi determinante. Tem que apitar o melhor. Se você erra com o melhor, é diferente. A maneira como estão sendo escalados é contestável”, completou.

Fernando Diniz nao vai abrir mão de suas convicções e o São Paulo não irá a lugar nenhum em 2020.

Criticado pela torcida, o treinador pediu paciência com o trabalho: “O São Paulo quer ganhar títulos, porque está há anos em ganhar. A torcida nos aplaudiu contra o Novorizontino mesmo após um jogo complicado. Nosso torcedor não tem orgulho do resultado, mas tem orgulho do que vê em campo”, finalizou.