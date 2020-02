Diretor do Corinthians, Duilio se manifesta sobre interesse do Cruzeiro em Marllon e meia chileno

​Os bastidores do mercado da bola do futebol brasileiro seguem agitados neste mês de fevereiro. Em busca de reforços para qualificar seus grupos após cerca de dois meses da temporada, as equipe se movimentam e observam opções “caseiras“, após o fechamento de janelas de transferências pelo mundo. O ​Cruzeiro, que está em reconstrução após cair para a Série B, quer qualificar seu grupo e procurou o ​Corinthians nos últimos dias.

A equipe mineira, após um pedido do técnico Adilson Batista, demonstrou interesse na contratação de Marllon. O zagueiro, de 27 anos, está fora dos planos de Tiago Nunes no Parque São Jorge e ficou de fora dos inscritos no Campeonato Paulista. Após o empate do Corinthians em casa com o Santo André, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves confirmou negociações para o defensor atuar em Belo Horizonte.

“Sobre o Marllon existe uma procura, conversa, nada definido, tem o interesse e existe a possibilidade. Estamos conversando. Seria empréstimo até o fim do ano“, disse o dirigente, que negou uma outra especulação. Também sem espaço com Tiago Nunes, o nome do chileno Ángelo Araos circulou nos bastidores como alvo cruzeirense. “Não. Não existiu essa possibilidade até agora, ainda não fomos procurados por isso“, completou.

O técnico Adilson Batista tem a intenção de contar com o zagueiro para ter mais uma opção experiente para a defesa. O setor conta atualmente com Léo, de 32 anos, Cacá e Arthur, de 20, e Edu e Paulo Eduardo, de 19. Com passagens por muitos clubes na carreira, incluindo o Flamengo, em 2012, Marllon chegou ao Corinthians em 2018 após se destacar as camisas de Atlético-GO e Ponte Preta. Apesar disso, nunca conseguiu se firmar com a camisa do Timão.