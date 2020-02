Diretoria do Cruzeiro faz proposta para contratar meio-campista argentino e fica confiante no acerto

O Cruzeiro vai anunciar nesta semana a contratação do centroavante Marcelo Moreno. O atacante, que já está no Brasil e deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias, volta ao clube mineiro com ajuda de um investidor e será a maior o maior reforço da Raposa para atual temporada. Adilson Batista aprovou de imediato o artilheiro e espera que o atacante se adapte o mais rápido possível ao estilo de jogo.

Além do goleador, os dirigentes cruzeirenses estão tentando concluir mais uma contratação: trata-se do meio-campista Nicolás Oroz, de 25 anos. Os executivos do Conselho Gestor tentam um empréstimo do atleta até o final do ano. O meia está fora dos planos do seu time atual e a negociação não é considerada complexa. O Vasco também está de monitorando a possibilidade de contratá-lo. A informação é do jornalista ​Vinícius Dias.

As conversas já estão em andamento e os representantes do argentino enxergam com bons olhos a possível transferência do jogador a ​Raposa. Inicialmente, o Cruzeiro deve tentar tê-lo sem custo e se comprometendo a pagar os vencimentos mensais da joia de forma integral. O Racing vem conversando internamente e uma reunião nos próximos dias deve decidir o futuro do atleta.

Na temporada passada, Nicolás Oroz atuou na Universidade de Chile e até fez bons jogos. No entanto, oscila em alguns momentos e não consegue manter o mesmo nível. Precisando de um jogador para organizar o jogo com mais precisão, a diretoria celeste aposta no jogador e está confiante que a transação possa ser fechada com um final feliz para o clube.

​Foto: Club Universidad de Chile/Divulgação