Diretoria do Santos tenta contratar Robinho e recebe sinalização da advogada do atacante

​Desde que deixou o Santos pela última vez, Robinho nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do ​Peixe novamente. O jogador está atualmente no İstanbul Başakşehir, da Turquia, e não tem futuro definido neste momento. A estrela tem contrato até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Sabendo disso, o Alvinegro Praiano tenta repatriá-lo.

De acordo com o ​Globoesporte.com, o presidente santista, José Carlos Peres, conversou com a advogada do craque, Marisa Alija, e sondou as possibilidades para conseguir sucesso no negócio. Os diretores do Peixão ficaram cientes que a chance existe, mas uma dívida antiga é o grande empecilho para o eventual acordo. O clube paulista não conseguiu ainda quitar os valores dos atrasos salariais do atleta em 2017.

No ano passado, Peres já tinha formalizado o interesse no atacante e disse que as portas sempre ficaram abertas para Robinho. Na avaliação da cúpula do Santos, o retorno do atleta seria muito bom para resgatar o prestígio com os torcedores do Peixe, que consideram o craque um dos maiores ídolos recentes da história do Alvinegro Praiano.

As conversas entre as partes devem ser intensificadas nas próximas semanas e os dirigentes do clube paulista irão tentar encontrar uma fórmula para conseguir sucesso nas tratativas com o atacante. O jogador aguarda a proposta oficial para decidir sobre seu destino. Os mercados árabe e chinês também são opções para o experiente jogador de 36 anos.