Meninas do Sport Club Penedense estão fazendo uma bela campanha na Copa Rainha Marta

No próximo domingo, dia 01 de março, o time de futebol feminino do Sport Club Penedense estará disputando a última partida da primeira fase da Copa Rainha Marta. Dependendo de um empate contra o Náutico de Teotônio Vilela, a equipe entra em campo para conquistar a classificação.

A equipe ribeirinha é líder isolada do grupo E com 6 pontos e tem ainda a equipe do Náutico Teotônio e a Coiteense com 3 pontos cada, e por fim a representação do Igaci que ainda não pontuou.

A expectativa da diretoria é que um bom público vá prestigiar o jogo nesse domingo a partir das 14:30, no estádio Dr. Alfredo Leahy em Penedo, onde a entrada será grátis, porém a diretoria aguarda a colaboração voluntária dos torcedores em uma rifa realizada em prol das despesas do time feminino. A premiação da rifa é uma camisa do Sport Club Penedense. O bilhete está sendo vendido num valor de R$ 2,00 e pode ser adquirido com membros da diretoria do clube ou então no local da partida no dia do jogo.

Com Assessoria do Penedense