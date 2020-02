Donos da RedeTV! podem trocar o A Tarde é Sua por outro programa de fofoca – Audiência da TV

O clima continua tenso nos bastidores da atração comandada por Sônia Abrão.

Segundo informações do jornalista Daniel Castro, do UOL, o clima tenso nos bastidores da A Tarde é Sua pode decretar o fim da atração.

Os executivos da RedeTV! já teriam solicitado a Léo Dias, editor-executivo do TV Fama, que desenvolvesse um projeto de um programa de fofocas para o horário que hoje pertence a Sônia Abrão. O jornalista tem analisado formatos estrangeiros.

Salários atrasados e intrigas entre os convidados azedaram a relação da RedeTV! com a Câmera 5, que produz o A Tarde é Sua.

Por ora, ambas as partes negam as informações. No entanto, existe um Boletim de Ocorrência e um áudio em que evidenciam a veracidade dos fatos.