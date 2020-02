Dorival comanda Athletico pela primeira vez e acena com novo caminho para contratações

​A estreia oficial de Dorival Júnior à frente do ​Athletico Paranaense não foi das melhores, mas também esteve bem longe de ser ruim. Pelo contrário, o empate em 1 a 1 com o Paraná Clube foi resultado até certo ponto previsível em virtude do time misto utilizado pelo treinador.

As dificuldades de transição do elenco de 2019 para 2020 não passaram despercebidas, sendo tema da entrevista coletiva pós-jogo na Arena da Baixa. As perdas do plantel e a necessidade ou não de contratar reforços foram analisadas pelo experiente comandante:

“É uma oportunidade de essa garotada assumir uma condição. Só acontece o aparecimento de jovens promessas quando você oferece oportunidade. Então, o que vai direcionar o caminho de possíveis contratações vai ser justamente a resposta que esses garotos nos darão (…) Perdemos pelo menos cinco jogadores que eram muito importantes e decisivos. Mesmo assim, é uma reconstrução que parte de algo muito palpável. Tudo que vimos se aproxima muito do que desejamos. Vimos uma equipe agressiva, querendo o resultado“, avaliou Dorival.

athletico vai levar a libertadores 2020 mesmo com o elenco desmontado do ano passado obg mestre dorival jr — biel  romântico  (@gbzn99) January 29, 2020

Entre as saídas citadas, estão o zagueiro Léo Pereira, os meias Camacho e Bruno Guimarães e os atacantes Rony, Marcelo Cirino e Marco Ruben. Além do Campeonato Paranaense, o clube mira o fortalecimento do time para a Supercopa diante do Flamengo, no dia 16 de fevereiro. A estreia do Furacão na Libertadores está marcada para 3 de março, contra o Peñarol.