Dorival Júnior indica chegadas de reforços no Athletico e explica sobre a montagem de um novo elenco

​ O Athletico-PR já tem uma decisão no próximo domingo (16), quando enfrenta o Flamengo, pela final da Supercopa do Brasil. O jogo será realizado no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h da manhã. Mesmo com vários atletas negociados, o ​CAP chega forte e vai em busca de mais um título importante. O treinador Dorival Júnior sabe da pressão em substituir Tiago Nunes e deseja começar o ano com um troféu para ter mais tranquilidade visando o restante da temporada.

Em entrevista para o jornalista ​André Rocha, colunista do UOL Esporte, o comandante atleticano falou sobre as saídas de jogadores importantes, mas indicou que a diretoria do Furacão está trabalhando forte no mercado para trazer reforços como substitutos neste primeiro semestre. O técnico também explicou sobre uma nova implementação de jogo que está tentando colocar no grupo Rubro-Negro, sem perder as características ofensivas.

“O modelo foi muito vitorioso, bem trabalhado nos últimos anos pelo Tiago Nunes, sucedendo o trabalho do Fernando Diniz. Isso levou o Athletico a outro patamar. Tivemos a perda de alguns jogadores – cinco titulares e sete que vinham entrando com frequência – importantes para o grupo. Contratamos até o momento três jogadores e estamos buscando no mercado novas situações. Mas estamos trabalhando com dedicação, muita entrega e buscando encontrar um novo modelo para a equipe, próximo daquilo que foi feito, mas que tenha também as características que nós gostamos em uma equipe de futebol, como foram os últimos trabalhos”, explicou o treinador.

Ainda durante entrevista, Dorival projetou o 2020 do Athletico.

O Furacão já está em Brasília. Amanhã, pela manhã, o técnico Dorival Júnior comanda um treino no campo do Defelê e no sábado a equipe do Athletico treina no Mané Garrincha, palco da decisão. pic.twitter.com/pwjBvkWEB9 — El Paranaense (@El__Paranaense) February 14, 2020

“Temos que ter calma, continuar esse trabalho. Não colocar uma pressão excessiva em um grupo que teve que ser remodelado, mas conta com jovens promessas, valores que com certeza crescerão muito. É natural a necessidade de um tempo para que tudo isso se encaixe. Eu espero fazer o máximo pelo Athletico para que tenhamos um ano em que a gente consiga atingir todas as metas do clube”, completou.