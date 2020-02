Dorival projeta final contra o Fla e revela mudança tática para conseguir fazer o Athletico campeão

​A final da Supercopa do Brasil entre Flamengo x Athletico-PR acontece neste domingo (16), às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília. Na última coletiva de imprensa antes da grande decisão, ​Dorival Júnior projetou o confronto, revela mudança tática do Furacão com ele para conseguir conquistar o troféu e demonstra otimismo para conseguir implementar uma nova filosofia na equipe.

“Mudamos as caraterísticas porque mudamos nomes. Pelo destaque que teve, o Athletico teve sondagens. Cada um foi para um clube em uma boa situação. Temos uma forma de trabalho que será desenvolvida. Confio na minha equipe, que é jovem e aguerrida. Será um dos anos mais difíceis. É um tempo mínimo para o conhecimento do grupo. O mister já está há mais tempo, tem outra condição, uma equipe mais adequada e equilibrada. Mas o Athletico busca uma reinvenção”, explicou.

O comandante do Furacão indica que Rony deve começar o jogo de titular. O atacante, que quase saiu nesta janela de transferências, foi reintegrado ao elenco e a renovação para a sua permanência está muito próxima de acontecer. A tendência é que o anúncio do “fico” do jogador aconteça na próxima semana.

“Rony está em uma boa condição, tinha ficado afastado. Estamos esperando por um grande adversário. “Você busca opções no plantel. Ainda é cedo para definir a consolidação do que foi alterado. Estamos melhorando desde o jogo na Argentina. O mister acredito que também esteja buscando alternativas para o Flamengo, que é muito estudado”, completou.