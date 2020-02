Dortmund sofre baixa de peso para duelo contra o Paris Saint-Germain pela Champions

Semana de notícias ruins para o torcedor do Borussia Dortmund. Poucas horas após ser eliminado ainda na terceira rodada da Copa da Alemanha – foi derrotado por 3 a 2 pelo Werder Bremen -, o clube aurinegro veio a público para comunicar que um de seus principais jogadores ficará fora de combate nas próximas semanas: Marco Reus.

Com uma lesão muscular de grau médio, o meia-atacante de 30 anos deve perder um mês da temporada 2019/20. Com base neste prazo de recuperação divulgado pelo próprio clube, é seguro afirmar que o camisa 11 não estará à disposição da comissão técnica para o jogo de ida das oitavas de final da ​Champions League, contra o Paris Saint-Germain.

O primeiro duelo da eliminatória está programado para o dia 18 de fevereiro, em Dortmund. A volta no Parc des Princes será no dia 11 de março, data em que o clube alemão, se tudo sair conforme o prognóstico inicial, já poderá contar com Marco Reus.