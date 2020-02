Duas novelas escritas por Walcyr Carrasco concorrem à reprise na Globo – Bastidores

Trata-se da substituta de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo.

Na Globo, Walcyr Carrasco é muito querido. Pode-se dizer que ele é poderoso, sendo convocado sempre para “apagar” incêndios, alavancando audiências de diversos horários. Pois bem, para a substituta de “Avenida Brasil”, no Vale a Pena Ver de Novo, duas novelas escrita pelo dramaturgo estão sendo cogitadas. A primeira a TV Globo, no ano passado, já admitiu: trata-se de “Eta Mundo Bom”, que a emissora afirmou que exibiria em outro momento oportuno.

Agora, segundo informações do Observatório da Televisão, a cúpula da Globo analisa a possibilidade da reapresentação de “Amor à Vida”, também escrita por Waclyr Carrasco.

Internamente, na Globo, a discussão é para uma escolha certeir para que mantenha os índices do Vale a Pena Ver de Novo em alta, como vem acontecendo desde ano passado, com Por Amor. O nome oficial da substituta de “Avenida Brasil” só será divulgado dias antes do término da obra escrita por João Emanuel Carneiro, em 2012.

Tanto “Eta Mundo Bom” quanto “Amor à Vida” foram novelas de ótimos índices de audiência e também de bastante repercussão.